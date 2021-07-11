В Саратовской области зарегистрировано еще 215 случаев коронавируса

На 11 июля в Саратовской области зарегистрировано 215 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших новой инфекцией в регионе составляет 68308 человек, выздоровели с начала эпидемии 64235 пациентов, за сутки 119.

Новые случаи распределились так: Саратов — 94, Энгельсский район — 39, Балаковский — 19, Балашовский — 12, Озинский, Петровский — по пять, Базарно-Карабулакский, Краснокутский — по четыре, Красноармейский, Марксовский, Новобурасский — по три, Аркадакский, Екатериновский, Ершовский, Романовский, Саратовский, Советский, Татищевский, Федоровский — по два, Балтайский, Вольский, Краснопартизанский, Новоузенский, Ровенский, Ртищевский, Самойловский — по одному.

По клиническому течению болезни: с пневмонией — 114, с признаками ОРВИ — 91, с бессимптомным течением — девять.

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