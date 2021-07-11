Октябрьский район Саратова остался без воды

Сегодня, 11 июля, из-за работ коммунальщиков без воды остались несколько улиц в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись квадрата: Большая Садовая - Политехническая - 1-я Беговая - 3-й Товарный проезд.

Они продлятся ориентировочно до полуночи, пока не будут закончены работы.

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