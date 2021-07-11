Октябрьский район Саратова остался без воды

Сегодня, 11 июля, из-за работ коммунальщиков без воды остались несколько улиц в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».
Ограничения коснулись квадрата: Большая Садовая - Политехническая - 1-я Беговая - 3-й Товарный проезд.
Они продлятся ориентировочно до полуночи, пока не будут закончены работы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.