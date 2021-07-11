Мужчина скончался в опрокинувшемся на границе Саратовской области и Казахстана Hyundai Sonata

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 11 июля, в 00:20 на 311 километре трассы, ведущей из Тамбова в Озинки, на границе с республикой Казахстан произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

28-летний водитель Hyundai Sonata не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление и улетел в кювет. Машина опрокинулась.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Этот мужчина и его 38-летняя пассажирка госпитализированы с травмами, 40-летний гражданин из салона авто скончался на месте аварии.

Врачи назначили амбулаторное лечение 18-летнему и 24-летнему парням, которые тоже были в салоне иномарки.

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