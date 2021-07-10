Балашовцы могут получить аналогичный новому саратовскому пляж

Фото из Telegram-канала «Володин Саратов»

Сегодня, 10 июля, спикер ГД Вячеслав Володин работал в Саратовской области. В частности политик встретился с жителями Балашовского района

Депутат рассказал балашовцам о новом пляже в Саратове и обозначил необходимость аналогичных проектов и в Балашовской агломерации.

- Володин рассказал и о принятом губернатором решении в дорожной сфере. Теперь 10% от всего объема областного дорожного фонда будет окрашено и расходоваться целевым образом на внутрипоселковые дороги муниципальных образований. Он попросил обратить особое внимание на грунтовые дороги, на которых никогда не было асфальта, - пишут в Telegram-канале «Володин Саратов».

Политик предложил продумать программу развития района на три года, а также обозначить наиболее проблемные места в водообеспечении, на очистных сооружениях, дорогах и в социальной сфере.

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