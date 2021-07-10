Шесть домов на Летке в Энгельсе расселят до конца года

На Летке расселяют дома

Выделены деньги на переселение жителей аварийных домов Летки в Энгельсе Саратовской области. Подробнее рассказали в Telegram-канале «Володин Саратов».

373,8 млн рублей поступят в бюджет Саратовской области. Местных жителей должны будут переселить до 31 декабря.

Расселят шесть аварийных домов, в них порядка 218 квартир.

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