Чиновники убрали ветки, из-за которых саратовцам приходилось ходить по проезжей части

Администрация Кировского района Саратова отреагировала на публикацию «КП-Саратов». Напомним, 8 июля наш корреспондент стал свидетелем того, как горожанам приходится обходить по проезжей части ветки спиленных деревьев.

Возле остановки «Пугачевский поселок» на улице Танкистов после опиловки на тротуаре остались ветви.

- На данном участке специализированная организация произвела работы по вывозу деревьев, - пишут чиновники.

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