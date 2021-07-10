Бассейн с крытым переходом в школу появится в Турках в октябре

Фото из Telegram-канала «Володин Саратов»

Сегодня, 10 июля, спикер ГД Вячеслав Володин работает в Саратовской области. Политик посетил поселок Турки, где сейчас идет строительство бассейна, который будет соединен крытым переходом с местной школой.

Занимающийся возведением объекта депутат облдумы Андрей Воробьев рассказал, что строительство планируют закончить в октябре. Володин остался доволен увиденным:

- У этого подрядчика культура строительства выше, чем у некоторых организаций. В сложной ситуации в прошлом и позапрошлом годах, когда никто не брался строить саратовские школы в мкр. Звезда и Авиатор, именно он откликнулся и помог. И сюда, в Турки, не было особо желающих приходить на строительство, - цитируют спикера нижней палаты парламента в Telegram-канале «Володин Саратов».

Володин предложил Воробьеву после бассейна обсудить с местными жителями, где нужно сделать пешеходные дорожки.

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