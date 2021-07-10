Два района Саратова и поселок Латухино остались без холодной воды

Сегодня, 10 июля, в двух районах Саратова и поселке Латухино отключили холодную воду. «КВС» ведут работы.

В Волжском районе для работ на Лермонтова, 7 отключили воду на следующих улицах: Чернышевского (чётная сторона) от Первомайской до Провиантской, Лермонтова от Князевского взвоза до Московской, Набережная Космонавтов, Князевский взв., Октябрьская, Обуховский пер., Первомайская от Чернышевского до Набережной Космонавтов, Григорьева, Нескучный переулок, Соляная от Чернышевского до Лермонтова.

А в Ленинском районе воды не будет на Сокурском тракте от 1-го Сокурского проезда до Трофимовской и на 1-м Сокурском проезде.

Вернуть воду по всем отключениям обещают к 8 вечера.

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