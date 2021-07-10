Жители Аркадака расскажут о проблемных тротуарах

Фото из Telegram-канала «Володин Саратов»

Сегодня, 10 июля, спикер ГД Вячеслав Володин работает в Саратовской области. В частности он посетил Аркадак, где обсудил с местными жителями планы по развитию и благоустройству города. Также разговор зашел и о ремонте дорог и тротуаров.

В этом году на федеральный уровень передали 198-километровую дорогу Ртищево-Аркадак-Балашов-Самойловка-граница с Волгоградом. Сейчас там уже начался ремонт. Закончить его планируют к 2023 году.

- Нам крайне важно Балашовский участок отремонтировать, там самый большой автомобильный поток. Самый сложный участок здесь – от Аркадака до Балашова и из Аркадака до Ртищева, – цитируют политика в Telegram-канале «Володин Саратов».

Володин дал поручение депутату областной думы Андрею Воробьеву как можно раньше договориться с дорожниками о ремонте дороги Аркадак-Турки. Володин напомнил, что область получит дополнительно 1 млрд рублей на дороги. Из них на Аркадак – 14 млн рублей.

Также Володин предложил Воробьеву встретиться с местными жителями и выяснить, какие тротуары нуждаются в ремонте.

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