215 новых случаев коронавируса зафиксировано в Саратовской области за сутки

215 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Саратовской области за минувшие сутки. Всего в регионе заразились 68 094 человека.

Выздоровели с начала пандемии 64 116 пациентов, за сутки — 120.

В Саратове нашли 84 новых случая, в Энгельсском районе – 31, а в Балаковском – 17.

Среди заболевших 12 детей до 14 лет, один подросток 15-17 лет и 72 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 131 человека, бессимптомно переносят болезнь четыре саратовца.

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