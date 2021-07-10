На пяти саратовских улицах и в поселке отключили холодную воду

Сегодня, 10 июля, в некоторых домах Волжского района Саратова и в одном поселке нет холодной воды.

Для проведения работ на Малой Затонской, 5 ограничили подачу воды абонентам на Соколовой, 18/40, Малой Затонской, Будочной, Красновой, Хвесина, Лермонтова до Малой Горной и в поселке Затон.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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