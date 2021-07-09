На пожаре в Энгельсе чуть не погиб семилетний ребенок

Фото регионального ГУ МЧС

Сегодня, 9 июля, в Энгельсе Саратовской области чуть не погиб в огне маленький ребенок.

На улице Черниговской Дивизии, 8 загорелся частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Горели вещи. Площадь пожара оценили в три квадратных метра.

Прибыв на место, пожарные обнаружили в доме семилетнего ребенка. Он был без сознания под диваном.

Ребенка отвезли в больницу. На место происшествия выезжали три пожарных расчета.

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