На пожаре в Энгельсе чуть не погиб семилетний ребенок

Фото регионального ГУ МЧС
Сегодня, 9 июля, в Энгельсе Саратовской области чуть не погиб в огне маленький ребенок.
На улице Черниговской Дивизии, 8 загорелся частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Горели вещи. Площадь пожара оценили в три квадратных метра.
Прибыв на место, пожарные обнаружили в доме семилетнего ребенка. Он был без сознания под диваном.
Ребенка отвезли в больницу. На место происшествия выезжали три пожарных расчета.
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