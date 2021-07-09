В выходные в центре Саратова из-за перекрытия не будут ходить два троллейбуса

Завтра в центре Саратова перекроют дорогу. Это связано с плановыми работами на теплосетях.

В 10 утра закроют проезд по Горького от Яблочкова до Московской. Также нельзя будет проехать по перекрестку Шелковичной и Хользунова.

В связи с перекрытием дорог будет приостановлено движение троллейбусов №№ 3 и 16.

Закончить работы обещают к 5 часам вечера 11-го июля.

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