В выходные в центре Саратова из-за перекрытия не будут ходить два троллейбуса

Завтра в центре Саратова перекроют дорогу. Это связано с плановыми работами на теплосетях.
В 10 утра закроют проезд по Горького от Яблочкова до Московской. Также нельзя будет проехать по перекрестку Шелковичной и Хользунова.
В связи с перекрытием дорог будет приостановлено движение троллейбусов №№ 3 и 16.
Закончить работы обещают к 5 часам вечера 11-го июля.
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