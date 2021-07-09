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Происшествия9 июля 2021 13:00

В Энгельсе в мусорке нашли пакет с новорожденным ребенком

Младенец оказался жив
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Энгельсе нашли живого младенца на улице

В Энгельсе нашли живого младенца на улице

Фото: Александр Уриевский

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 9 июля, нашли ребенка в мусорке.

- На улице Фридриха, 95 прохожие увидели пакет с младенцем. Малыш оказался жив. Предполагается, что он родился сегодня под утро, — сообщили

Новорожденного госпитализировали в Энгельсскую районную больницу. На месте работают правоохранители.

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