В Энгельсе в мусорке нашли пакет с новорожденным ребенком

В Энгельсе нашли живого младенца на улице Фото: Александр Уриевский

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 9 июля, нашли ребенка в мусорке.

- На улице Фридриха, 95 прохожие увидели пакет с младенцем. Малыш оказался жив. Предполагается, что он родился сегодня под утро, — сообщили

Новорожденного госпитализировали в Энгельсскую районную больницу. На месте работают правоохранители.

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