Жара начнет спадать к понедельнику, в субботу обещают ливни

Заместитель руководителя Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло рассказала о погоде на субботу и воскресенье.

- В предстоящие выходные и в начале следующей недели сохраняется антициклональный характер погоды. Преобладать будет переменная и небольшая облачность. В большинстве районов области осадков не ожидается, исключение – Левобережные районы, вечер субботы, ожидаются кратковременные ливни, - поделилась синоптик.

Ветер обещают северо-западный и северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду. В субботу в порывах – 12-14 м/с.

Ночью обещают от 13 до 18 градусов тепла, а днем – от 26 до 31, на востоке области – от 32 до 35. В понедельник днем будет попрохладнее – от 23 до 28.

Температура воды на Волгоградском водохранилище в районе Саратова на сегодняшнее утро составила 23,6 градусов выше нуля.

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