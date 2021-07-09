Николай Панков встретился со спортсменами в Балакове

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Сегодня, 9 июля, депутат Государственной думы Николай Панкова встретился в Балакове Саратовской области со спортсменами. Подробнее он рассказал в своём Telegram-канале «Пара слов».

- На стадионе «Труд» пообщались с теми, кто занимается спидвеем. Горжусь тем, что наша «Турбина» занимает первые места в соревнованиях. Скажу, реконструкция стадиона по проекту спикера Госдумы Вячеслава Володина помогла открыть новые возможности для развития спидвея. Команда стало чаще радовать балаковцев своими победами, - пишет Панков.

Политик отметил, что сомнений в том, что спидвей – один из символов Балакова, нет.

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