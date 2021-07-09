Путин назначил несколько судей и председателей судов Саратовской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в суды Саратовской области. Документ разместили на портале правовой информации.
Сергея Петькина назначили председателем Вольского районного суда, а суд Красноармейского района возглавил Александр Коваль. Новый председатель Энгельсского районного суда – Александр Сивашов.
Судьей Балаковского районного стала Анастасия Тудакова, а Заводского района Саратова – Юлия Ткаченко.
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