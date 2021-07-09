В Саратовской области определили состав группы по контролю за «Выборами»

В ИКСО прошло 167 заседание Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 9 июля, на 167 заседании избиркома Саратовской области обсудили установление времени для встреч кандидатов на выборы в государственную думу с избирателями.

Зампредседля избиркома Татьяна Комольцева рассказала, что не позднее 15 июля ТИК должны определить время и место встреч зарегистрированных кандидатов. Эта информация появится на сайте ИКСО. Все проголосовали единогласно.

Вторым стал вопрос об адресах помещений, где избиратели будут оставлять свои заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах в Госдуму. Все проголосовали единогласно.

Третьим вопросом повестки стало обсуждение группы контроля за использованием государственной автоматизированной системы РФ «Выборы». Ими стали Сергей Седов, Татьяна Ефремова, Алексей кузнецов, Александр мищенко, Андрей Немчанинов, Владимир Роцепкин, Ирина Федотова. Всех членов согласовали единогласно.

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