Жительница Саратова на Рождество насмерть забила пожилого отца пылесосом

Следователи Аткарска Саратовской области закончили расследование причинения тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

По данным следствия, на новогодних праздниках 39-летняя жительница Саратова гостила в Петровске у своего 71-летнего отца. В ночь с 6 на 7 января родственники поссорились, и женщина избила отца ногами, руками и пылесосом. Через непродолжительное время мужчина скончался.

Судмедэксперты выяснили, что причиной смерти стала тупая травма головы с ушибом головного мозга.

Женщину заключили под стражу. Вину она так и не признала. Дело передали в суд, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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