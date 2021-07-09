В саратовском избиркоме обсудили санбезопасность

В избиркоме прошло 167 заседание
Фото: Ольга Симонова
Сегодня, 9 июля, прошло 167 заседание избиркома Саратовской области.
Председатель комиссии Ирина Романова рассказала, что кроме выборов в Госдуму также пройдут выборы в 126 органов мсу, 1165 мандатов будут подлежать замещению. Сейчас известно о 13 кандидатах: 10 самовыдвиженцы, три от политических партий.
- Наша задача — обеспечение санбезопасности. На участки поступят сканеры для подтверждения подписей избирателей, — отметила Романова.
Совместно с общественной палатой будет создан консультационный центр наблюдателей, который будет следить за ходом голосования.
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