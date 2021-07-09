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Происшествия9 июля 2021 9:05

Ребенок погиб под колесами авто у «Ленты» в Энгельсе: СКР проводит проверку

Следователь осматривает место происшествия
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Следователи Энгельса организовали проверку из-за смертельного ДТП около «Ленты» на улице Лесозаводская.

Напомним, сегодня утром там погиб 13-летний мальчик.

- «Лада Гранта» под управлением 23-летнего водителя сбила ребенка. От полученных травм он скончался на месте, — сообщили в Следственном комитете Саратовской области.

Проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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