Ребенок погиб под колесами авто у «Ленты» в Энгельсе: СКР проводит проверку

Следователи Энгельса организовали проверку из-за смертельного ДТП около «Ленты» на улице Лесозаводская.

Напомним, сегодня утром там погиб 13-летний мальчик.

- «Лада Гранта» под управлением 23-летнего водителя сбила ребенка. От полученных травм он скончался на месте, — сообщили в Следственном комитете Саратовской области.

Проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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