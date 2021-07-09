Уже 212 новых случаев коронавируса в Саратовской области: вчера было на 10 меньше

212 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Саратовской области за минувшие сутки. Всего в регионе заразились 67 879 человек.

Выздоровели с начала пандемии 63 996 пациента, за сутки — 113.

В Саратове нашли 91 новый случай, в Энгельсском районе – 28, а в Балашовском – 12.

Среди заболевших 12 детей до 14 лет, один подросток 15-17 лет и 72 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 96 человек, бессимптомно переносят болезнь 12 саратовцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.