В двух районах Саратова до вечера отключили холодную воду

Сегодня, 9 июля, в двух районах Саратова отключили холодную воду.

В «Концессиях водоснабжения-Саратов» рассказали, что в Кировском районе воды не будет в квадрате улиц Волгоградская-1-я Аптечная-Захарова-Новая.

А в Ленинском районе ограничили подачу в домах №5, 5а и 7 на Чемодурова и №68а-б на проспекте Строителей.

Вернуть воду по обоим отключениям обещают к 8 вечера.

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