Приезжий из Владивостока убил саратовца и сбежал в Воронеж

Задержан подозреваемый по делу об убийстве в Калининске Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Калининске продолжается расследование уголовного дела об убийстве 55-летнего жителя Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, задержан подозреваемый — 43-летний ранее судимый житель Владивостока Приморского края.

Тело 55-летнего мужчины с колото-резаной раной груди слева и большой потерей крови было обнаружено 2 июля в квартире дома по улице 50 лет Октября в Калининске.

Подозреваемого удалось установить следователям СК в сотрудничестве с полицией области и Калининского района. Однако он успел уехать из области. Выяснилось, что он скрывался в Воронеже, поэтому задержание прошло при поддержке местных полицейских.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Решается вопрос о мере пресечения Фото: СУ СКР по Саратовской области

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