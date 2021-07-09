Приезжий из Владивостока убил саратовца и сбежал в Воронеж

Задержан подозреваемый по делу об убийстве в Калининске
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Калининске продолжается расследование уголовного дела об убийстве 55-летнего жителя Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, задержан подозреваемый — 43-летний ранее судимый житель Владивостока Приморского края.
Тело 55-летнего мужчины с колото-резаной раной груди слева и большой потерей крови было обнаружено 2 июля в квартире дома по улице 50 лет Октября в Калининске.
Подозреваемого удалось установить следователям СК в сотрудничестве с полицией области и Калининского района. Однако он успел уехать из области. Выяснилось, что он скрывался в Воронеже, поэтому задержание прошло при поддержке местных полицейских.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Решается вопрос о мере пресечения
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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