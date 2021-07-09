Турист нашел на острове в Воскресенском районе старый труп

Труп был обнаружен на острове в Воскресенском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Воскресенском районе Саратовской области 8 июля был обнаружен труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело нашел житель Саратова, который приехал вместе с компанией на остров Березняковский на Волге, в пяти километрах от села Березняки.

Труп он увидел во время осмотра острова и сообщил в полицию.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

На место выезжал следователь СК. Предварительно установлено, что смерть человека наступила около шести месяцев назад.

Назначена экспертиза для установления личности погибшего и причин его смерти.

Смерть наступила около полугода назад Фото: СУ СКР по Саратовской области

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