«Пока необязательный проект»: Александр Логинов высказался о вакцинации

Фото пресс-службы минспорта

Чемпион мира по биатлону и лидер сборной России саратовец Александр Логинов высказался о вакцинации спортсменов.

Логинов рассказал, как он сам и другие спортсмены смотрят на вакцинацию:

- На самом деле пока что это не обязательный проект, а выбор каждого. Но у нас очень много перемещений, очень много контактов — в аэропортах, при переездах. Поэтому у нас, честно говоря, нет выбора — нам надо заботиться не только о себе, но и об окружающих также, цитирует спортсмена региональное министерство спорта и молодежной политики.

Чемпион мира по биатлону и лидер сборной России Александр Логинов

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