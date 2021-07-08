В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

Сегодня, 8 июля, в Саратовской области до 23 июля продлили ограничения по коронавирусу. Текст постановления опубликовал в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Текст постановления

Остается запрещенной работа общепита с 11 вечера до 6 утра. Также нельзя проводить развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, дискотеках и так далее. В гостиницах нельзя забронировать места для организованных групп детей.

Текст постановления

При этом с 9 июля возобновляется работа фуд-кортов в торговых центрах, но при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований:

выделения отдельных посадочных зон для каждого предприятия общепита в зоне фуд-корта с дистанцией между посетителями не менее 1,5 метров;

на каждого посетителя должно приходиться не менее четырех квадратных метров;

при заполнении посадочных мест доступ на фуд-корт приостанавливается;

на кассах должны быть защитные экраны;

для посетителей н полу должна быть сделана разметка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.