В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

Сегодня, 8 июля, в Саратовской области до 23 июля продлили ограничения по коронавирусу. Текст постановления опубликовал в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Текст постановления
Остается запрещенной работа общепита с 11 вечера до 6 утра. Также нельзя проводить развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, дискотеках и так далее. В гостиницах нельзя забронировать места для организованных групп детей.
Текст постановления
При этом с 9 июля возобновляется работа фуд-кортов в торговых центрах, но при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований:
выделения отдельных посадочных зон для каждого предприятия общепита в зоне фуд-корта с дистанцией между посетителями не менее 1,5 метров;
на каждого посетителя должно приходиться не менее четырех квадратных метров;
при заполнении посадочных мест доступ на фуд-корт приостанавливается;
на кассах должны быть защитные экраны;
для посетителей н полу должна быть сделана разметка.
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