Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2021 17:26

Генпрокурор Краснов назначил нового прокурора Романовского района Саратовской области

Им стал Дмитрий Алеев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото прокуратуры Саратовской области

Фото прокуратуры Саратовской области

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил прокурором Романовского района Саратовской области Дмитрия Алеева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Алеев женат, воспитывает двоих детей. В прокуратуре работает с октября 2003 года.

Раньше Алеев был следователем прокуратуры Ровенского района, в дальнейшем – помощником прокурора, а с сентября 2007-го работал зампрокурора.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.