Генпрокурор Краснов назначил нового прокурора Романовского района Саратовской области

Фото прокуратуры Саратовской области

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил прокурором Романовского района Саратовской области Дмитрия Алеева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Алеев женат, воспитывает двоих детей. В прокуратуре работает с октября 2003 года.

Раньше Алеев был следователем прокуратуры Ровенского района, в дальнейшем – помощником прокурора, а с сентября 2007-го работал зампрокурора.

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