Генпрокурор Краснов назначил нового прокурора Романовского района Саратовской области

Фото прокуратуры Саратовской области
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов назначил прокурором Романовского района Саратовской области Дмитрия Алеева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Алеев женат, воспитывает двоих детей. В прокуратуре работает с октября 2003 года.
Раньше Алеев был следователем прокуратуры Ровенского района, в дальнейшем – помощником прокурора, а с сентября 2007-го работал зампрокурора.
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