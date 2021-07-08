Московские оперативники задержали в Саратовской области лже-адвоката

Оперативники уголовного розыска управления внутренних дел по Юго-Восточному округу совместно с коллегами из района Марьино задержали 42-летнюю подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительным данным, злоумышленница убедила своего знакомого в том, что она адвокат и сможет защитить мужчину в суде. Был подписан договор на два миллиона рублей. Несколько месяцев женщина уверяла, что всё под контролем, однако, получив деньги, перестала выходить на связь.

Когда мужчина вышел из не столь отдаленных, он решил поинтересоваться, есть ли у его «адвоката» квалификация. Оказалось, что женщина вовсе не юрист и в Адвокатском палате никогда не состояла. Получилось, что заключенный договор – фиктивен. Обманутый москвич обратился в органы.

Оперативники задержали 42-летнюю женщину в Саратовской области. Во время обыска у неё изъяли мобильные телефоны, несколько банковских карт и флешек.

Правоохранители завели дело о мошенничестве. Сейчас полицейские выясняют, не обманула ли женщина кого ещё. Подозреваемую заключили под стражу.

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