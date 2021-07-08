В Энгельсе фургон врезался в жилой дом

Фото из соцсети
Сегодня, 8 июля, в одном из сообществ Энгельса Саратовской области в соцсети выложили фото с места ДТП в районе городского пляжа.
На пересечении Петровской и Кондакова столкнулись Audi и фургон марки Ford. Фургон врезался в частный дом.
В регионально ГИБДД уточнили, что в аварии никто не пострадал.
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