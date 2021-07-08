В Саратове ищут жительницу Воронежской области

Фото из группы «Лиза Алерт»

Сегодня, 8 июля, в сообществе саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку на жительницу Воронежской области. Уточняется, что 54-летняя Татьяна Кучерова может находиться в Вольском районе.

Поисковики сообщили приметы женщины: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Если вы где-то видели Татьяну, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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