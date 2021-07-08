На 8-й Дачной в Саратове открылся благоустроенный родник

Фото Алены Орешкиной

На 8-й Дачной в Саратове сегодня, 8 июля, открылся отремонтированный родник.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятии на Кумысной поляне присутствовал министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Дорожки перед родником забетонированы, плитка уложена, на беседку установлена новая крыша.

Всего на Кумысной поляне находится 25 родников. За два года министерство благоустроило десять из них.

Министр Доронин отметил, что большую помощь родникам оказывают студенты саратовских вузов, которые делают уборку, а также ответственные предприниматели в части строительства и капитальных работ.

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