В День семьи, любви и верности в Саратове поженились 84 человека

Фото пресс-службы управления ЗАГСа

В Саратове сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности поженились 42 пары.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС области, во «Дворце бракосочетаний» регистрации прошли по особому сценарию. Вместе с пожеланиями сохранять любовь и верность друг другу на долгие годы молодоженам в качестве подарков вручались свадебные караваи.

Фото пресс-службы управления ЗАГСа

- Ежегодно среди саратовских женихов и невест сохраняется спрос на регистрации брака в День семьи, любви и верности. И мы с удовольствием открываем свои двери в любой день недели, на который выпадает этот праздник. За последние пять лет в День семьи, любви и верности в наших отделах ЗАГС стали законными супругами более 560 пар саратовцев, — рассказала начальник управления Юлия Пономарева.

Этот праздник в России отмечается с 2008 года и совпадает с днем почитания православных муромских святых Петра и Февронии, покровителей счастливого супружества.

Кроме того, 8 июля принято поздравлять семьи, ставшие примером семейного долголетия. В торжественной обстановке специалисты управления по делам ЗАГС вручили медали «За любовь и верность».

Фото пресс-службы управления ЗАГСа

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