Несколько домов в двух районах Саратова до полуночи остались без воды

Сегодня, 8 июля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Коммунальщики ведут работы.
В Ленинском районе для устранения повреждений на водопроводной линии отключили воду в доме №24 на Тархова.
А в Заводском районе воды нет в домах №5, 7, 9, 11 на Хомяковой; №1, 3, 3/1, 3/2 на Пензенской и на Новой 9-й Линии.
Вернуть воду ООО «КВС» обещает до полуночи.
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