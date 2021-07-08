Саратовцев ждут на субботних ярмарках

В эту субботу, 10 июля, жителей Саратова ждут на традиционных ярмарках выходного дня.
Приобрести качественные товары от местных производителей можно будет на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в поселке Елшанка (Московское шоссе, 61).
На рынке в Юбилейном также продают рассаду и саженцы.
Ярмарки будут открыты с 8 утра до 4 часов дня.
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