В Саратове скончался известный врач

Фото пресс-службы СГМУ

Позавчера, 6 июля, на 84-м году жизни умер доцент кафедры оториноларингологии, кандидат медицинских наук СГМУ Роберт Капрелов.

В 1956 году он приехал в Саратов и поступил на лечебный факультет. После обучения он по распределению поехал работать главврачом в Красный Яр.

- В аспирантуре Роберт Иванович обучался по специальности «Госпитальная челюстно-лицевая хирургия». Кандидатская диссертация была посвящена актуальной проблеме челюстно-лицевой травматологии. Блестяще защитился в 1971 году в Перми. Разработанные соискателем оригинальные способы лечения обеспечивали надежную фиксацию костных отломков нижней челюсти, — рассказали в пресс-службе университета.

В дальнейшем Капрелов связал свою жизнь с кафедрой оториноларингологии саратовского меда, где прошел путь от ассистента до доцента. Под его руководством первичную специализацию прошли около 400 врачей, более 1,6 тыс. — переподготовку.

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