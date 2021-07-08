Население Саратовской области стало меньше, а семьи — крепче

Жители Саратовской области стали меньше разводиться.

- В 2020 году было выдано без малого 9,4 тыс. документов о разводе. Это на 13,3% меньше, чем в 2010 году, — сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате.

Получается, что в 2010 году развелись почти 11 тыс. пар.

В основном в 2020 году супруги расходились, прожив вместе 5–9 лет совместной жизни: 2,6 тыс. разводов приходилось на этот период времени.

Однако в 2020 году поженились 11,3 тыс. пар, что ниже уровня 2010 года в 1,7 раза. Самой юной невесте 2020 года было 16 лет, а возрастной — 85.

При этом, согласно данным того же Росстата, население с 2010 года по 2020 в Саратовской области сократилось на 99 997 человек. (2 521 892 в 2010 году, в 2020 году — 2 421 895 человек).

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