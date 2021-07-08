После ремонта бассейна в энгельсской школе возбудили уголовное дело за мошенничество

В Энгельсе следователи СКР возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

- По данным следствия, в сентябре 2020 года школа и ООО заключили договор на ремонт бассейна на улице Минская. Фирма нарушила контракт, применив для отделки стен более дешевую цементно-песчаную смесь. разница в стоимости материала составила более 423 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Проверку провели сотрудники регионального УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД и направили материалы в СКР, где возбудили дело. Расследование продолжается.

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