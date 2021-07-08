Житель Аткарска вступил в ОПГ, чтобы делать закладки с «солью»

Житель Аткарска делал в лесу закладки

Следователи управления Приволжского линейного управления МВД РФ на транспорте закончили расследование покушения на продажу наркотиков в Аткарске Саратовской области.

В мае правоохранители возле железной дороги в Аткарске задержали мужчину, в автомобиле которого нашли сверток с 40 пакетиками с загадочным порошком. Экспертиза показала, что это наркотик, так называемая «соль». Всего у подозреваемого было 25 граммов.

В дальнейшем полицейские нашли в аткарском лесу 28 «закладок». Мужчина успел разложить 16 граммов.

В пресс-службе ЛУ МВД на транспорте сообщили, что безработный подозреваемый вступил в ОПГ, созданную для продажи синтетических наркотиков. Мужчина получал мелкооптовые партии «соли» и делал с нею закладки.

Дело направили в Аткарский городской суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.