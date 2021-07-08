Саратовская прокуратура нашла больше сотни сайтов по продаже нацистской атрибутики и паспортов

Прокуратура Воскресенского района Саратовской области нашла в интернете 108 незаконных сайтов.

- На их страницах предлагали купить водительские удостоверения, паспорта граждан РФ, медкнижки, справки о доходах, дипломы, а также о легализации фальшивых денег, о продаже нацистской атрибутики и способах хищения энергоресурсов, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Ведомство обратилось в суд. Тот признал сайты незаконными, их заблокировали.

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