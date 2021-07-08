В Жасминном из-за сварки до полуночи отключили холодную воду

Сегодня, 8 июля, в саратовском поселке Жасминный отключили холодную воду.
В связи с проведением сварочных работ на улице Строителей, 12 без воды остались жители Моисеева, Строителей (до гаражей), Светлой.
Вернуть воду обещают примерно к полуночи, сообщили в «Концессиях водоснабжения — Саратов».
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