Два мальчика попали в больницу после ДТП в Саратове

Вчера, 7 июля, в Саратове случилось два ДТП, в которых пострадали дети.

В Ленинском районе в 11:40 напротив дома №9 на Елшанской 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 нарушил ПДД на пешеходном переходе и сбил 10-летнего мальчика.

А в Заводском районе у дома №153 на Огородной в 17:55 неизвестный нарушил правила очередности на перекрестке и столкнулся с Ford под управлением 27-летней девушки. В результате пострадал трехлетний мальчик.

Обоих детей пришлось госпитализировать.

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