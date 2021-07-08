Волонтеры просят помощи в поисках нуждающегося в помощи молодого жителя Балашова

Ориентировку разместили в группе поисковиков в соцсети

Волонтеры саратовского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 20-летнего жителя Балашова. Ему требуется медицинская помощь.

Местоположение Алексея Васильева неизвестно с 6 июля. Поисковики сообщили его приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, голубые глаза. В момент пропажи молодой человек был одет в зелёную футболку с рисунком, синие шорты и синие кроссовки.

Если вы где-то видели Алексея, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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