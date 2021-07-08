Умерла раненая женщина, которую привезли в больницу со 2-й Прокатной

Задержан мужчина, подозреваемый в причинении смерти женщине Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело о смерти женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, причиной смерти 48-летней женщины стала тупая травма головы.

Известно, что 5 июля пострадавшую в бессознательном состоянии привезли в больницу врачи скорой помощи из квартиры дома на 2-й Прокатной. Несмотря на старания медиков, женщина умерла 6 июля.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что и стало причиной смерти, задержан 29-летний мужчина. Решается вопрос о мере пресечения.

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