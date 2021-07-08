Труп неизвестного мужчины неделю пролежал в коммуналке на Крымской

Тело было найдено в коммунальной квартире
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В коммунальной квартире, дома по улице Крымская в Заводском районе Саратова днем 7 июля был обнаружен труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело нашли соседи.
Была начата доследственная проверка. Сейчас устанавливается личность погибшего. На вид ему около 55 лет, предварительно, смерть наступила около недели назад.
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