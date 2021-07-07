В Саратове восстановят дом-музей Кузнецова и создадут галерею русского символизма

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

В Саратове восстановят дом-музей художника Павла Кузнецова. Он входит в региональный список объектов культурного значения.

- Это стало возможным, благодаря проекту Вячеслава Володина. Скажу: наверно, никогда ранее здесь не производился такой объем работ. Меняется кровля, все коммуникации. Реставрируется фасад в соответствии с историческим обликом, включая резные ставни и наличники. Ремонтируются все внутренние помещения, — пишет в своем Telegram-канале «Пара слов» депутат ГД Николай Панков.

В дальнейшем планируют восстановить и соседнее с музеем здание. Там разместят картинную галерею русского символизма.

О планах рассказала директор музея Ольга Бельская.

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