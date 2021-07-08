День без осадков ожидается в Саратове

В Саратовской области сегодня, 8 июля, ожидается жаркий день без осадков.

- Температура днем поднимется до +25… +30 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–18 м/с.

В 2020 году 8 июля было +36… +38 градусов жары.

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