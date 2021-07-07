Для сквера в честь Петра I на набережной хотят придумать историческую концепцию

По словам Панкова, теперь в зеленой зоне, где планируется сквер в честь Петра I, не будет угрозы строительства многоэтажки

Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост об участке около набережной Космонавтов в Саратове, который хотят превратить в сквер Петра I.

- Судьба дома В. А. Акимова в Саратове — печальный пример, как коммерсанты погубили объект культурного наследия ради клочка земли в центре города, которым даже не сумели распорядиться, — написал Панков.

Он заметил, что участок удалось вернуть в федеральную собственность. А теперь здесь хотят сделать сквер в честь Петра I.

- Считаю, это не только важный шаг для развития набережной. Это еще и возможность сохранить для истории значимое событие из летописи Саратова — посещение нашего города императором. Об этом говорили с жителями, градозащитным советом. Такая инициатива им близка. Теперь не будет угрозы, что здесь появится очередная многоэтажка, не обеспеченная инфраструктурой. А зеленые зоны в центре города очень востребованы. И можно придумать для сквера интересную историческую концепцию. Думаю, саратовцы с удовольствием примут участие в ее разработке, — отметил депутат ГД.

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