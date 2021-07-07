В Саратове на две недели отключают горячую воду во множестве домов Ленинского и Кировского районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», начинаются проверки тепломагистрали №8 от ТЭЦ-5 к отопсезону.

Горячего водоснабжения до 21 июля не будет в некоторых домах улиц: Академика Семенова, 1-й Топольчанский проезд, 2-й проезд Блинова, Артиллерийская, Аэропорт СХИ, Блинова, Батавина, Безымянная, Гришаева, Геофизическая, Еремина, Жуковского, Зенитная, Зыбина, Кузнецова, Лисина, Мысникова, Навашина, Оржевского, Осипова, Панченко, проспект Героев Отечества, Тархова, Техническая, Топольчанская, Тулайкова, Романтиков. Однако в некоторых домах из-за выявленных повреждений на трубах и скорости работы коммунальщиков могут быть задержки по возобновлению подачи ГВС.

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