У городского парка в Саратове сбили девочку, в Кировском районе — мальчика

Фото региональной ГИБДД

Вчера, 6 июля, в двух районах Саратова сбили детей. Подробнее рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

В Октябрьском районе в 15:45 напротив дома №23 на 2-й Садовой 45-летний мужчина за рулем Kia Sportage нарушил ПДД на пешеходном переходе и сбил 15-летнюю девочку.

А в Кировском районе в 12:30 напротив дома №48 на Зарубина семилетний мальчик переходил дорогу в неустановленном месте. Его сбила Lada Largus под управлением 60-летнего мужчины.

Фото региональной ГИБДД

Обоих детей пришлось госпитализировать.

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